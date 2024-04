Hyundai lidera buscas por carros elétricos novos no primeiro trimestre em Porto Alegre

Alto contraste

A Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, apresenta os rankings dos carros elétricos novos e usados mais buscados pelos usuários da plataforma em Porto Alegre de janeiro a março de 2024. De acordo com dados do Webmotors Autoinsights, entre os veículos elétricos zero quilômetro mais pesquisados pelos gaúchos, o Hyundai Kona ocupa o primeiro lugar, seguido por dois modelos da BYD: Seal (2°) e Dolphin (3°). Em relação aos seminovos, o Porsche Taycan se destaca como o elétrico usado mais buscado ao longo do primeiro trimestre deste ano, acompanhado de BYD Dolphin e Volvo XC40, na segunda e terceira colocação, respectivamente. Confira os rankings dos carros elétricos novos e usados mais buscados na capital gaúcha entre janeiro e março de 2024: Ranking dos carros elétricos zero km e usados mais buscados pelos usuários de Porto Alegre no primeiro trimestre de 2024: Elétricos zero kmElétricos usados1. Hyundai Kona1. Porsche Taycan2. BYD Seal2. BYD Dolphin3. BYD Dolphin3. Volvo XC404. GWM Ora-034. Audi e-tron5. Ford Mustang Mach-E5. BMW i36. Caoa Chery iCar6. BYD Tan7. Volvo EX307. MINI Cooper8. BMW i78. Fiat 500e9. Tesla Model Y9. BYD Seal10.BYD Dolphin Mini10.Volvo C40