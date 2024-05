iFood destina auxílio de R$ 2 Milhões para profissionais de entrega e estabelecimentos parceiros afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Alto contraste

O iFood está mobilizando esforços para apoiar entregadores, restaurantes e moradores impactados pelas recentes chuvas no Rio Grande do Sul. Em um gesto de solidariedade, o iFood reafirma seu compromisso com aqueles que dependem do aplicativo como fonte de renda, assim como com toda a comunidade que necessita de assistência nesse momento desafiador. Para os entregadores no estado, o iFood anunciou a destinação de R$ 2 milhões em um repasse emergencial, com o intuito de oferecer suporte financeiro durante essa fase crítica. O valor será calculado com base na média de ganhos do entregador no último mês, com um pagamento mínimo de R$ 100. Para ter acesso a esse benefício, basta ter realizado ao menos uma entrega por semana nas últimas quatro semanas. Não será necessário fazer uma solicitação, pois o repasse será efetuado automaticamente para a conta bancária cadastrada no aplicativo a partir desta semana. Além disso, o iFood está colaborando em conjunto com o Sindicato dos Motociclistas Profissionais de Porto Alegre (SINDIMOTO) para providenciar doações de alimentos, kits de higiene e itens de primeira necessidade aos afetados pelas chuvas. Em apoio aos restaurantes parceiros, o iFood adotou diversas medidas. O repasse de todas as vendas realizadas até 05 de maio será antecipado, cobrindo todos os custos dessa antecipação. O valor será enviado nesta quarta-feira, 08 de maio. Para os estabelecimentos que já possuem planos de repasse em 7 ou 1 dia, o iFood reembolsará a taxa correspondente. Além disso, durante o mês de maio, todos os indicadores do programa Super Restaurantes estarão protegidos contra quedas, garantindo que os estabelecimentos do estado não sejam prejudicados nesse período. Os clientes do iFood também têm a oportunidade de contribuir com as doações para a Cufa, que está promovendo uma campanha emergencial de apoio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Até o momento, foram arrecadados R$ 359 mil. Para fazer uma doação, basta acessar o perfil no aplicativo, entrar em "Doações" e "Quero Doar", escolher o valor, a forma de pagamento e clicar em "Enviar Doação". Outra opção é doar na finalização de um pedido.