Incêndio em pousada afeta trânsito e transporte coletivo na Avenida Farrapos

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/avenida-farrapos-incendio-pousada-transito-transporte-coletivo/

Um incêndio em uma pousada foi registrado na Avenida Farrapos, 305, no bairro Floresta, em Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira, 26 de abril. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, ao menos oito pessoas deram entrada no Hospital de Pronto Socorro, sendo duas em estado grave e seis em menor gravidade. O número de óbitos ainda não foi confirmado. A perícia criminal atua no local. https://twitter.com/Prefeitura_POA/status/1783802221567651888?t=qvAIprmMF-DxAs_Avejv0A&s=19 https://twitter.com/RBandeirantes/status/1783815267669135565?t=TZwBmQ9ZjjCLgmOd898_UQ&s=19 O trânsito e o transporte coletivo estão afetados no local. Veja abaixo as informações divulgadas pela EPTC. https://twitter.com/EPTC_POA/status/1783802759046693372?t=aRvOMxtxxq8yDtCDDIqJKg&s=19 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1783803619080273984?t=fSdXW7ZlbAD0ouEpd3CfEg&s=19 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1783807440380657968?t=ENmZD6CPCDwYcUTe7BvLOQ&s=19