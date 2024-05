JBS antecipa 13º salário de colaboradores e doa itens para vítimas das enchentes no RS Por meio de seu perfil no Instagram, a JBS comunicou que vai antecipar o 13º salário de seus colaboradores no estado do Rio Grande...

Por meio de seu perfil no Instagram, a JBS comunicou que vai antecipar o 13º salário de seus colaboradores no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a Companhia vai doar alguns itens para as vítimas das enchentes: 40 mil kits de higiene e limpeza; 40 toneladas de alimentos; 2.600 cestas básicas. Imagem: Reprodução/JBS/Instagram Stories