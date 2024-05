LATAM cancela todos os voos para Porto Alegre, devido ao fechamento do Aeroporto Salgado Filho, causado pelas chuvas

Alto contraste

A LATAM Airlines Brasil anunciou o cancelamento de todos os voos de/para Porto Alegre (POA) de sábado (4 de maio de 2024) até segunda-feira (6 de maio), devido à inoperância do Aeroporto Salgado Filho, causada pelas fortes chuvas na região. No entanto, a operação nos aeroportos de Caxias do Sul (CXJ) e Passo Fundo (PFB) permanece normal, embora possa ser afetada pelas condições climáticas. A companhia aérea aconselha os passageiros a verificarem o status de seus voos em seu site e oferece flexibilidade para remarcação ou reembolso de voos até quarta-feira (8 de maio), sem cobrança de multa ou diferença tarifária. Os passageiros podem gerenciar essas alterações diretamente em sua conta na seção "Minhas Viagens" do site da LATAM ou solicitar reembolso preenchendo o formulário online com o código de reserva e o número do ticket. https://twitter.com/LATAM_BRA/status/1786758917655044273