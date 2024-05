Linhas de ônibus no eixo Beira-Rio operam com novos trajetos As linhas de ônibus que operam no eixo Beira-Rio, com trajeto no sentido bairro/Centro, estão passando por uma série de vias principais...

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/linhas-de-onibus-no-eixo-beira-rio-operam-com-novos-trajetos/ (Alex Rocha/PMPA)

As linhas de ônibus que operam no eixo Beira-Rio, com trajeto no sentido bairro/Centro, estão passando por uma série de vias principais. Entre elas estão a Pinheiro Borda, Edvaldo Pereira Paiva, Ipiranga, João Pessoa, Loureiro da Silva, General Lima e Silva, Fernando Machado, Borges de Medeiros e Salgado Filho. Já no sentido Centro/bairro, essas linhas seguem um percurso diferente, passando pela Salgado Filho, João Pessoa, Ipiranga, Edvaldo Pereira Paiva, Chuí e Icaraí. Para facilitar a vida dos usuários, que dependem do transporte coletivo, é possível acompanhar a localização dos ônibus em tempo real. Isso é viabilizado graças à presença de GPS em 100% da frota de ônibus. Essa tecnologia permite que os passageiros saibam exatamente onde estão os ônibus, possibilitando um planejamento mais eficiente de suas viagens. Essa iniciativa de disponibilizar o rastreamento em tempo real dos ônibus é uma forma de melhorar a experiência dos passageiros e otimizar o uso do transporte coletivo na cidade. Através de aplicativos como Cartão Tri, Cittamobi e Moovit, os usuários podem verificar a localização dos ônibus e planejar seus deslocamentos de forma mais conveniente e eficaz. https://twitter.com/EPTC_POA/status/1787475411489685552