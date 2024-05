Nova passagem liberada: acesso ao Túnel da Conceição ampliado para veículos

Alto contraste

Nesta terça-feira, 21 de maio, foi aberta uma nova passagem para veículos nas proximidades da Estação Rodoviária, permitindo o acesso ao Túnel da Conceição em ambos os sentidos. Anteriormente, apenas o corredor humanitário estava operacional. Desde sua inauguração, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou cerca de 100 mil veículos usando o corredor. Com a nova rota, o corredor continua prioritário para veículos de emergência, mas agora está aberto para carros de passeio em todos os horários. Essa expansão visa melhorar a fluidez do tráfego na entrada e saída da cidade. Os motoristas agora têm acesso ao Largo Vespasiano Julio Veppo no sentido Bairro/Centro, próximo à Rodoviária, enquanto no sentido oposto, podem entrar no Túnel da Conceição via corredor humanitário, que teve seu tráfego ampliado. https://twitter.com/EPTC_POA/status/1793017645752623208 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1793035087715475485