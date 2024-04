Novo transporte coletivo de Novo Hamburgo começa a operar neste sábado

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/novo-transporte-coletivo-novo-hamburgo-sabado/

O ônibus amarelos do novo sistema de transporte coletivo de Novo Hamburgo começam a sair pelas ruas da cidade a partir das 5h20 da madrugada deste sábado, dia 27. É quando parte o primeiro coletivo da chamada Área Norte, a linha Boa Saúde Jardim Liberato (iniciando pelo Parque Liberato). Dez minutos depois, às 5h30, parte o primeiro ônibus da Área Sul, a linha Rondônia - Visital - Esmeralda. Ambos vão em direção ao Centro. O primeiro a partir da Plataforma 1 do Centro (o Paradão) será a linha Rondônia - Visital - Esmeralda, às 5h55. Na sequência, começam a circular também as demais linhas. O transporte público de Novo Hamburgo, na verdade, terá duas grandes mudanças a partir deste sábado. Além do início da nova empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo do município, a Viação Santa Clara (Visac), este dia também marca o começo do MixMob Sistema Integrado de Mobilidade, que inclui Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e a entrada em operação do novo cartão MixMob. Além de cartão, os usuários poderão pagar a passagem em dinheiro. Para evitar transtornos aos usuários, o novo sistema vai começar com poucas alterações nas linhas. Os usuários podem consultar as linhas e horários neste link. Algumas linhas receberam pequenas mudanças no itinerário e mais horários. Também foram acrescentadas duas linhas na grade atual, a Quilombo, em Lomba Grande, que volta a ser atendida, e uma linha transversal denominada T06-A Marisol - Rodoviária, que havia sido solicitada em audiência pública. Também entra em funcionamento a partir deste sábado o Centro de Operações e Atendimento ao Transporte Público - COATP, junto à Diretoria de Transporte, localizada no Receptivo Turístico da Praça do Imigrante. Neste sábado, das 6h às 16h, e domingo, das 07h às 14h, o Centro estará disponível para esclarecer dúvidas por meio de Whatsapp (9828-2070 e 9818-8263) e ligações (99468-9756 e 99469-1426). O COATP também atenderá durante a semana. A Companhia Municipal de Urbanismo (Comur) responde pelo novo aplicativo MixMob e também venda de passagens, além da tecnologia utilizada nos ônibus, como o leitor facial. As novas tarifas estão sendo comercializadas pela Comur. O valor ficou em R$ 5,20, um ajuste de apenas 4% em relação ao valor atual de 5 reais. O ajuste segue o que está previsto no edital de licitação, que determina a atualização do valor vencedor da concorrência pelo INPC mais os índices de dissídio da categoria até março deste ano. A Comur terá dois pontos de venda de passagens: Largo Povo de Canelones (de segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábados das 9h às 13h) e o Ponto de atendimento SBE junto à Rodoviária Normélio Stabel (segunda a sexta-feira, das 8h às 16h). O telefone e Whatsapp é o 3035-2866. Passagem: veja os dois pontos de venda dos créditos do cartão MixMob Vale-transporte: como fica com a troca das empresas de ônibus? MixMob: como ficam os horários e itinerários? Apresentação Os novos ônibus que irão atuar no transporte coletivo de Novo Hamburgo a partir de sábado, dia 27, foram apresentados no final da manhã desta quarta-feira, 24, no Centro Administrativo Leopoldo Petry. Após a solenidade, os presentes puderam conhecer parte da frota estacionada no Centro Administrativo. Em seu discurso, a prefeita lembrou dos esforços para concluir a licitação do transporte coletivo municipal, que era esperada há quase 30 anos e que teve diversas tentativas de administrações anteriores. Também destacou a parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), que acompanhou o processo do começo ao fim, e elencou algumas novidades do novo sistema, que trará mais comodidade aos usuários. A nova frota terá 76 veículos, entre vans, micro-ônibus, ônibus e ônibus articulado. Fátima reforçou que os ônibus vêm com vários benefícios para os usuários, como ar-condicionado nas principais rotas, leitor facial, acessibilidade total, películas de proteção solar, câmeras de segurança, sistema de avaliação e botão de pânico, entre outras. Além disso, o MixMob também contará com um aplicativo, que mostrará a localização do ônibus em tempo real (todos os ônibus terão GPS), o que possibilitará ao usuário ir até seu ponto de embarque momentos antes de ele chegar, evitando esperas desnecessárias. “O novo sistema nos permite o controle da bilhetagem, o que nos possibilitará muitas informações para aprimorar o sistema. São tantas informações, que nós vamos poder, através destas evidências, construir políticas públicas de mobilidade, que sejam realmente eficientes”, destacou a prefeita na solenidade de quarta-feira. Fátima também lembrou que em razão destas mudanças na mobilidade hamburguense, vem sendo convidada a palestrar para outros dirigentes públicos e que assumiu a convite a vice-presidência de Mobilidade da Frente Nacional dos Prefeitos. Além de autoridades locais, a solenidade de quarta-feira contou ainda com a presença do secretário estadual de Logística e Transportes, Jovir Costella, que parabenizou o município e a prefeita, e também de Carlos Alberto Machado, que representou o presidente do TCE, Marco Peixoto. Ainda durante a solenidade, a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira, se emocionou ao lembrar do intenso trabalho que está culminando no novo sistema de transporte público de Novo Hamburgo.