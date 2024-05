Operação do transporte coletivo em Cachoeirinha nos próximos dias A Prefeitura de Cachoeirinha informou que as linhas municipais do transporte coletivo vão operar da seguinte forma nos próximos dias...

A Prefeitura de Cachoeirinha informou que as linhas municipais do transporte coletivo vão operar da seguinte forma nos próximos dias, devido aos bloqueios que ocorrem na cidade: Bairro-Centro: Av. Flores da Cunha Av. Frederico Augusto Ritter (Parada 50) Av. das Indústrias Av. Tancredo Neves Rua Marcos Waisten (terminal provisório) Bairro-Centro Rua Marcos Wainsten (terminal provisório) Av. Tancredo Neves Av. das Indústrias Av. Frederico Augusto Ritter (Parada 50) Av. Flores da Cunha Observação: Todas as linhas serão atendidas, inclusive a linha C1 Parque da Matriz/Meu Rincão. https://www.instagram.com/p/C6msNprOu9_/ Trânsito Confira as informações do trânsito na cidade: https://www.instagram.com/p/C6mgVpMulUy/