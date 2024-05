Parte do asfalto da Avenida Castelo Branco cede com força da água Na manhã deste sábado (04/05), uma parte do asfalto da Avenida Castelo Branco, um dos principais acessos de Porto Alegre, cedeu, resultando...

Na manhã deste sábado (04/05), uma parte do asfalto da Avenida Castelo Branco, um dos principais acessos de Porto Alegre, cedeu, resultando em sua interrupção no sentido interior-capital, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O colapso ocorreu próximo à Freeway (BR-290), no ponto de entrada da Castelo Branco. A força das chuvas levou ao desabamento do asfalto, criando um grande buraco na pista, que foi fechada para tráfego. A via contrária está aberta apenas para autoridades. O incidente ocorreu próximo à nova ponte do Guaíba e à comporta número 14, que também cedeu devido às chuvas. https://twitter.com/EPTC_POA/status/1786756583449383170