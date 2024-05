Prefeitura de Porto Alegre suspende aulas nas escolas municipais até quarta-feira

Alto contraste

As aulas nas escolas municipais de Porto Alegre estão suspensas até quarta-feira, dia 8 de maio, devido às enchentes. Algumas escolas, como Jean Piaget, Grande Oriente do Rio Grande do Sul e Porto Novo, estão temporariamente abrigando moradores afetados. Enquanto isso, as outras unidades escolares estão oferecendo apoio às famílias e à comunidade local não atingidas pelas cheias. O secretário de Educação, José Paulo da Rosa, destaca a importância da união e da solidariedade neste momento desafiador. Ele assegura que as escolas em boas condições estão sendo mobilizadas para fornecer suporte tanto aos alunos quanto à comunidade afetada. Nessas escolas, além de alojamento e alimentação, uma equipe de mais de 50 profissionais, entre psicólogos e assistentes sociais da Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência (ABESS), em parceria com a Prefeitura, está oferecendo apoio psicossocial através do programa Incluir + POA. Além disso, os alimentos disponíveis nos estoques das escolas estão sendo utilizados para atender às necessidades das unidades que estão servindo como abrigo temporário, enquanto os excedentes estão sendo doados para a produção de refeições destinadas aos desabrigados. https://twitter.com/Prefeitura_POA/status/1787208236065566742 Fonte: Prefeitura de Porto Alegre