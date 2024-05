Prefeitura mantém tabela especial do transporte coletivo em dias úteis

Alto contraste

Aos finais de semana, serão mantidos os horários de sábado e domingo. Em razão dos bloqueios por acúmulo de água, sobretudo nas regiões do Centro, 4º Distrito, Cidade Baixa e Menino Deus, 28 linhas serão temporariamente desativadas (ver abaixo), pois estão com mais de 50% do itinerário comprometido. Na região Central, estão operando os terminais de passageiros Salgado Filho e Borges de Medeiros. Os demais, nas imediações do Mercado Público e da rua da Conceição, seguem inacessíveis. Os passageiros podem consultar os horários das linhas pelo aplicativo Cittamobi. Faixas exclusivas e corredores – Além dos ônibus, está liberada a circulação de veículos de passeio nas faixas exclusivas devido ao grande número de bloqueios de trânsito existentes na cidade. Nos corredores de ônibus, poderão trafegar veículos envolvidos em ações de resgate e logística no atendimento às enchentes, para garantir agilidade nos deslocamentos. Os usuários do transporte poderão esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das linhas e os itinerários pelo app 156+POA, telefone 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo perfil da EPTC @EPTC_POA na rede X (o antigo Twitter) e no Threads. . Relação de linhas temporariamente inoperantes: 605 – Jardim São Pedro 613- Elizabeth 615 – Sarandi 701 – Vila Farrapos/ Voluntários 703 – Vila Farrapos 704 – Humaitá 718 – Ilha da Pintada 721 – Nova Gleba/ Santa Rosa 727 – Agostinho 731 – Parque dos Maias 756 – Passo das Pedras 761 – Leopoldina 762 – Rubem Berta 6102 – Minuano/Lindóia/ Sarandi 7041 – Humaita/ AJ Renner/Dona Teodora 7042 – Humaita/ Ernesto Neugbauer 7052 – Aeroporto/ Ceasa 7053 – Aeroporto/Ceasa/ Fecomércio 7151 – Sarandi/ Sertório B02 – Leopoldina/ Aeroporto/ Indústrias B09 – Aeroporto/ Indústrias/ Iguatemi B25 – Arroio Feijó/ Humaitá M21 – Corujão Baltazar/ Assis Brasil R62 – Rápida Rubem Berta C1 – Circular Centro C2 – Circular Praça XV C3 – Circular Urca C5 – Circular 4 Distrito/ Moinhos de Vento