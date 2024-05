PRF resgata moradores isolados por conta das enchentes no RS

Alto contraste

Na segunda-feira (6/5), policiais rodoviários federais, com o emprego de barcos, resgataram moradores do bairro Humaitá, em Porto Alegre. Após ouvir pedidos de socorro, a equipe da PRF encontrou as duas moradoras - mãe e filha - isoladas, sem água potável, medicamentos e alimentos. Na mesma situação estavam outras sete pessoas, que também foram resgatadas pelos policiais. Animais de estimação - um cachorro e dez gatos - foram retirados das áreas alagadas e levados para locais seguros. A PRF reforçou o efetivo de 210 policiais lotados no Rio Grande do Sul com policiais de outros estados, que estão se somando ao socorro e resgate de moradores nos municípios afetados pelas chuvas e inundações. Além do incremento de pessoal, a PRF também reforçou a frota de viaturas do estado com veículos e helicópteros, largamente empregados nas áreas de difícil acesso, como telhados e propriedades isoladas. Força de trabalho da PRF no RS para resgate das vítimas das chuvas no estado: Policiais que atuam nos resgates no RS: 354 Viaturas utilizadas nos resgates: 60 Aeronaves utilizadas nos resgates: 3 helicópteros Trechos de rodovias federais interditados: 54 (43 totais e 11 parciais) https://twitter.com/PRFBrasil/status/1787954720700854462