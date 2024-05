RSC-287 volta a permitir passagem de veículos O tráfego de veículos pesados, incluindo caminhões e ônibus, foi liberado no km 106 da RSC-287, onde uma ponte foi danificada devido...

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/rsc-287-passagem-veiculos/

O tráfego de veículos pesados, incluindo caminhões e ônibus, foi liberado no km 106 da RSC-287, onde uma ponte foi danificada devido às enxurradas da semana anterior. Após mais de 24 horas de trabalho pela concessionária Rota de Santa Maria para realizar os reparos, a liberação ocorreu no domingo (5/5). Na noite de sábado (4/5), o tráfego havia sido liberado para veículos leves. A medida visa aliviar o fluxo nas ERS-409 e ERS-412, outras duas rotas entre Vera Cruz e Santa Cruz do Sul.