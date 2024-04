Tráfego liberado na Avenida Farrapos após incêndio A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou a liberação do trecho da Avenida Farrapos, entre as ruas Barros Cassal...

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/trafego-liberado-na-avenida-farrapos-apos-incendio/

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou a liberação do trecho da Avenida Farrapos, entre as ruas Barros Cassal e Garibaldi, no sentido Bairro, que havia sido bloqueado devido a um incêndio em uma pousada. A faixa da direita permanece isolada para garantir a segurança dos pedestres. Essa medida visa facilitar o fluxo de veículos na região afetada, enquanto ainda se mantém a precaução necessária para evitar qualquer risco aos transeuntes. https://twitter.com/EPTC_POA/status/1784330715376611401