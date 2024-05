Trânsito entre Canoas e Porto Alegre está limitado a uma única alternativa

Alto contraste

O deslocamento dos motoristas de Canoas para Porto Alegre oferece uma única opção, em virtude dos transtornos causados pelas cheias na Região Metropolitana. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM), na tarde deste domingo (5/5), havia somente um trajeto para o trânsito entre as duas cidades. O condutor pode deixar Canoas seguindo em direção à Gravataí pela BR-290 (Freeway) e, posteriormente, ingressar na RS-118 rumo a Alvorada, para então entrar pela Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Os trajetos pelas rodovias BR-116 ou pela BR-448, em direção à capital, estão impossibilitados devido a elevação dos níveis das águas. Os motoristas devem prestar muita atenção às sinalizações apontadas pelos agentes de trânsito para as ruas que podem ser acessadas dentro dos cidades. Fonte: Escritório de Comunicação/Prefeitura de Canoas