Trensurb suspende operação de ônibus de apoio no Centro Histórico

Devido ao fechamento dos acessos ao Centro Histórico de Porto Alegre, causado pela cheia do nível do Guaíba, foi impedida a prestação de serviço emergencial com ônibus entre as estações Farrapos e Mercado. Os trens seguem circulando entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo, devido a alagamento da via entre estações São Pedro e Farrapos, com intervalos de 15 minutos previstos entre as viagens. Das 18h às 19h10, os intervalos entre partidas da Estação Farrapos são de 10 minutos e, depois, de 15 minutos. Partidas da Estação Novo Hamburgo seguem a cada 15 minutos. Após às 21h, intervalos passam a ser de 20 minutos, em ambos os sentidos, até o fim da operação, às 23h20. https://twitter.com/Trensurb/status/1786393770155475439 https://twitter.com/Trensurb/status/1786393777973735627