Trensurb suspende operações devido às condições climáticas em Porto Alegre

A Trensurb informa que suspendeu suas operações comerciais a partir das 16h desta sexta-feira (3), devido às condições climáticas adversas que afetam a Região Metropolitana de Porto Alegre. Esta decisão foi tomada visando a retirada de toda a frota de trens do Pátio de Manutenção, localizado no Bairro Humaitá, próximo ao Rio Gravataí. Todas as previsões indicam que a área está sujeita a graves riscos de alagamento. Com o objetivo de garantir a segurança dos usuários da Trensurb, dos trabalhadores, e de preservar os equipamentos e trens, contamos com a compreensão de toda a sociedade gaúcha. Dessa forma, a suspensão das operações de trem deixará toda a região metropolitana sem transporte para a capital gaúcha. É importante ressaltar que, devido às interdições causadas pelos alagamentos, os ônibus podem enfrentar dificuldades para circular, especialmente considerando as vias e a rodovia BR-116.