Viação União Santa Cruz reforça parceria com a Marcopolo

A Viação União Santa Cruz, com sede na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, reforça a sua parceria com a Marcopolo e renova sua frota com 18 novos ônibus da marca. São quatro Paradiso G8 1800, quatro Paradiso G8 1200 e 10 Viaggio 800, com entregas previstas para os meses de abril e maio, que irão operar em linhas intermunicipais e interestaduais. “Os novos ônibus Marcopolo vão permitir oferecer o que há de melhor em tecnologia, segurança e conforto para os nossos clientes”, destaca o presidente da Viação União Santa Cruz, Flávio Alberto Paskulin. “A Viação União Santa Cruz é parceira tradicional e há mais de 50 anos possui modelos Marcopolo em sua frota. Colaborar com a modernização e elevação ainda maior do padrão de serviço da operadora é uma honra e orgulho para todos nós”, destaca Alexandre Cervelin, gerente comercial responsável pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte da Marcopolo. Os quatro ônibus rodoviários Paradiso G8 1800 DD têm 15 metros de comprimento e capacidade para 60 passageiros com poltronas leito e semileito, nos pisos inferior (12) e superior (48), respectivamente, com tomadas USB individuais, porta-revistas e porta-copos. Os veículos são equipados com sistemas de ar-condicionado, áudio e vídeo, com preparação para DVD e monitores, sistema de monitoramento com câmera para gravação, geladeira e dispositivo para total acessibilidade, além de parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico, bagageiro e porta-pacotes. Os quatro Paradiso G8 1200 têm 14 metros de comprimento e capacidade para 46 passageiros em poltronas semileito, com USB em todas as poltronas, sanitário e preparação para sistema de áudio e vídeo, com DVD para entretenimento a bordo, sistema de monitoramento com câmera para gravação. Contam também com sistema de ar-condicionado, elevador para total acessibilidade, parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico e bagageiro. Os 10 Viaggio 800 da União Santa Cruz têm 12,7 metros de comprimento e contam com 46 poltronas semileito, sistema de ar-condicionado, sistema de áudio e vídeo, com DVD, sistema de monitoramento com câmera para gravação, elevador e parede de separação total com porta. O Viaggio 800 alia robustez, conforto, design diferenciado e confiabilidade, além de garantir a melhor relação entre custo e benefício. A Viação União Santa Cruz foi fundada em 1958 e, ao longo de mais de 60 anos, cresceu e fundiu-se com outras companhias, transformando-se em uma das principais operadoras de transporte do Rio Grande do Sul. Foi a primeira empresa brasileira a fazer linhas regulares Santa Maria - Florianópolis - Balneário Camboriú e Porto Alegre - Tupanciretã, com ônibus tipo Panorâmico. Atualmente, possui mais de 190 veículos e opera 70 linhas regulares.