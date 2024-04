Whoosh oferece pagamento via Pix para facilitar aluguel de patinetes elétricas

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/whoosh-oferece-pagamento-via-pix-para-facilitar-aluguel-de-patinetes-eletricas/ (CESAR LOPES)

Uma pesquisa divulgada pela associação de empresas de tecnologia Zetta revelou que cerca de 70% dos brasileiros preferem realizar pagamentos via Pix. Em resposta a essa demanda do mercado, a Whoosh, empresa internacional de tecnologia que aluga patinetes elétricas, decidiu integrar o Pix como método de pagamento para o Passe Diário e para adicionar dinheiro à carteira do aplicativo. Essas novas funcionalidades, disponíveis em todo o país, visam melhorar a praticidade da micromobilidade, permitindo transações mais rápidas, seguras e eficientes para os usuários. O CEO da Whoosh, Francisco Forbes, enfatizou o compromisso da empresa em otimizar a experiência dos usuários, tornando-a mais prática e segura possível. Além disso, a Whoosh assegura a segurança dos dados dos usuários e continua na vanguarda da revolução da micromobilidade, explorando formas de tornar as cidades mais acessíveis e sustentáveis. A integração do Pix representa mais um passo ousado nessa visão. Para mais informações sobre o aluguel das patinetes elétricas da Whoosh, os interessados podem acessar o site oficial da empresa ou baixar o aplicativo disponível na App Store ou Google Play. A Whoosh é uma empresa internacional de tecnologia que desenvolve soluções de transporte de micromobilidade, e suas e-scooters são equipadas com um módulo Whoosh IoT para controle total do veículo e geração de relatórios analíticos sobre micromobilidade.