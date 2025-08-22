Moradores da região Norte queimam 14% do lixo que produzem, diz IBGE Em 2024, coleta direta por serviço de limpeza alcançou 86,9% dos lares — uma alta em relação a 2016, quando o índice era de 82,7% Cidades|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 14,4% dos domicilios na região Norte do Brasil queimam seu lixo, segundo o IBGE.

A coleta de resíduos alcançou 86,9% das residências brasileiras em 2024, um aumento em relação a 2016.

As regiões Norte e Nordeste apresentam as maiores taxas de queima de lixo, com 14,4% e 13,1%, respectivamente.

Nas áreas rurais, mais de 50% dos lares queimam seus resíduos, enquanto nas cidades 93,9% têm serviço de coleta regular. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em 2024, Brasil tinha cerca de 4,7 milhões de lares que recorriam à queima como destino do lixo Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 28.03.2019

Apesar dos avanços na coleta de resíduos no Brasil, 14,4% dos domicílios da região Norte ainda têm como principal destino do lixo a queima na própria propriedade. Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo IBGE.

O levantamento demonstra que, em 2024, a coleta direta por serviço de limpeza alcançou 86,9% dos lares brasileiros — um aumento em relação a 2016, quando o índice era de 82,7%.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No entanto, as disparidades regionais permanecem. Enquanto a coleta atinge 92,1% dos domicílios no Centro-Oeste, no Nordeste a taxa é de 78,4%.

No Norte e no Nordeste estão as maiores proporções de moradores que queimam o lixo produzido: 14,4% e 13,1%, respectivamente. Juntas, essas regiões concentram cerca de 3,5 milhões de domicílios nessa condição. Em 2016, os percentuais eram ainda mais altos: 18,6% no Norte e 17,2% no Nordeste.

‌



Queima na região rural

Segundo o IBGE, mesmo com a expansão da coleta, o Brasil ainda tinha em 2024 cerca de 4,7 milhões de domicílios que recorriam à queima como destino do lixo.

Nas áreas rurais, esse cenário é predominante: mais da metade dos lares (50,5%) queima os resíduos, contra 33,1%, que têm coleta direta. Já nas cidades, o padrão se inverte, e 93,9% contam com serviço regular de coleta.

‌



Perguntas e respostas

Qual é a porcentagem de lixo queimado na região Norte do Brasil?

Na região Norte do Brasil, 14,4% dos domicílios queimam o lixo que produzem, conforme dados do IBGE.

‌



Qual foi a taxa de coleta direta de lixo em 2024?

Em 2024, a coleta direta por serviço de limpeza alcançou 86,9% dos lares brasileiros, um aumento em relação a 2016, quando a taxa era de 82,7%.

Como se comparam as taxas de coleta de lixo entre as regiões do Brasil?

As disparidades regionais são evidentes: a coleta atinge 92,1% dos domicílios no Centro-Oeste, enquanto no Nordeste a taxa é de 78,4%.

Quais regiões têm as maiores proporções de moradores que queimam lixo?

As maiores proporções de moradores que queimam lixo estão no Norte, com 14,4%, e no Nordeste, com 13,1%. Juntas, essas regiões concentram cerca de 3,5 milhões de domicílios nessa situação.

Como eram os percentuais de queima de lixo em 2016?

Em 2016, os percentuais de queima de lixo eram ainda mais altos: 18,6% no Norte e 17,2% no Nordeste.

Quantos domicílios ainda recorrem à queima de lixo no Brasil em 2024?

Em 2024, cerca de 4,7 milhões de domicílios no Brasil ainda recorriam à queima como destino do lixo.

Qual é a situação da queima de lixo nas áreas rurais em comparação com as urbanas?

Nas áreas rurais, mais da metade dos lares (50,5%) queimam os resíduos, enquanto apenas 33,1% têm coleta direta. Nas cidades, 93,9% contam com serviço regular de coleta.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp