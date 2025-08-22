Número de brasileiros que moram sozinhos cresce e chega a 18,6% dos lares Entre os que vivem sozinhos, homens são maioria: 55,1% dos arranjos unipessoais; mulheres representam 44,9% Cidades|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h00 ) twitter

Recorte regional mostra que morar sozinho é mais comum no Sudeste (19,6%) e no Centro-Oeste (19%) Marcello Casal Jr./Agência Brasil - Arquivo

A participação de lares unipessoais segue em alta no país. Em 2024, 18,6% das unidades domésticas eram compostas por somente um morador, avanço de 6,4 pontos percentuais frente a 2012 (12,2%), segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Apesar da tendência, o arranjo nuclear — cuja estrutura consiste em um único núcleo formado pelo casal, com ou sem filhos — continua majoritário: 65,7% das unidades domésticas em 2024, abaixo dos 68,4% de 2012.

As “estendidas” — responsável com pelo menos um parente não enquadrado como família nuclear — somaram 14,5% (queda de 3,4 pontos percentuais em relação a 2012).

As “compostas”, que incluem ao menos uma pessoa sem parentesco (como agregado, pensionista ou empregado doméstico), foram 1,2% do total.

O recorte regional mostra onde morar sozinho é mais comum: Sudeste (19,6%) e Centro-Oeste (19%) lideram, enquanto o Norte tem a menor proporção (15,2%).

As unidades nucleares são mais frequentes no Sul (67,5%) e menos no Norte (62,7%). Já as estendidas têm maior peso no Norte (20,5%) e no Nordeste (16,6%); no Sul, representam 12,3%.

Homens são maioria

Entre os que moram sozinhos, os homens são maioria: 55,1% dos arranjos unipessoais em 2024; as mulheres, 44,9%. No Sul, elas estão em quase metade desses domicílios (47,3%); no Norte, em 36,2%.

A composição etária dos lares unipessoais revela envelhecimento: 12,5% têm de 15 a 29 anos; 47% estão entre 30 e 59; e 40,5% têm 60 anos ou mais.

Por sexo, 57,2% dos homens que moram sozinhos têm 30 a 59 anos (28,2% têm 60+); entre as mulheres, a maioria tem 60 anos ou mais (55,5%).

O IBGE associa o movimento à mudança da estrutura etária do país — topo mais largo e base mais estreita nas pirâmides populacionais — com redução da participação até 34 anos e aumento nas idades acima desse patamar entre 2012 e 2024.

