Número de imóveis alugados no Brasil cresce 45% em 8 anos, aponta IBGE Em 2016, país tinha 12,3 milhões (18,4%) de domicílios alugados, passando para 17,8 milhões (23%) em 2024 Cidades|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O número de imóveis alugados no Brasil cresceu 45% em 8 anos.

Em 2016, havia 12,3 milhões de domicílios alugados; em 2024, esse número subiu para 17,8 milhões.

A proporção de lares alugados saltou de 18,4% para 23% no mesmo período.

O aumento reflete uma mudança no perfil de moradia da população, com maior preferência por locação.

Em 2024, 17,8 milhões dos domicílios brasileiros eram alugados Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O número de imóveis alugados no Brasil cresceu 45,4% (5,6 milhões) em 8 anos. Em 2016, o país tinha 12,3 milhões de domicílios alugados, o equivalente a 18,4% do total de lares. O número avançou para 17,8 milhões em 2024, correspondendo a 23% das moradias.

Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo o estudo, quase metade (46,2% ou 2,6 milhões) dessa variação no total de domicílios alugados ocorreu de 2022 para 2024.

Em 2016, o país tinha 12,3 milhões de domicílios alugados, o equivalente a 18,4% do total de lares. O número avançou para 17,8 milhões em 2024 — o que corresponde a 23% das moradias.

Nesse período, o número de domicílios próprios quitados caiu de 66,8% para 61,6%. Os imóveis financiados também apresentaram queda, passando de 6,2% para 6%.

Mudança de perfil da população

Esse aumento indica uma mudança no perfil de moradia da população brasileira, com uma crescente preferência ou necessidade de locação em detrimento da compra de imóveis.

As regiões Centro-Oeste (30,8%), Sudeste (25,4%) e Sul (23%) apresentaram os maiores percentuais de domicílios alugados no país.

Já as regiões Norte (70%) e Nordeste (69,6%) registraram as maiores estimativas de domicílios próprios já pagos em 2024.

