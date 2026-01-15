Ônibus desgovernado derruba poste e causa explosão em Fortaleza (CE); veja o vídeo O motorista esqueceu de puxar o freio de mão antes de sair do veículo; ninguém se feriu

Um ônibus desgovernado derrubou um poste e provocou um curto-circuito em uma avenida de Fortaleza, no Ceará. O motorista desceu para ver um problema mecânico e não puxou o freio de mão. O ônibus desceu a rua, atingiu um caminhão e em seguida derrubou um poste.

A explosão do transformador de energia causou pânico nos passageiros que escaparam pela porta e por saídas de emergência. Apesar do susto, ninguém saiu ferido.

