Operação conjunta fecha minas subterrâneas e resgata trabalhadores no Amazonas Danos ambientais podem chegar a R$ 1 bilhão; método de mineração é 'incomum e de alto risco' Cidades|Do R7 03/02/2025 - 09h29 (Atualizado em 03/02/2025 - 09h44 )

Trabalhadores cumpriam jornadas exaustivas Divulgação/PF - 02.2.2023

Uma operação conjunta envolvendo sete órgãos fechou minas subterrâneas e resgatou trabalhadores em condições análogas à escravidão em Maués (AM). Segundo a Polícia Federal, uma das instituições responsáveis pela operação, os danos ambientais podem chegar a R$ 1 bilhão, considerando o desmatamento, a contaminação de lençóis freáticos e a degradação de áreas de preservação. Além da PF, participaram da ação a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), o MPT (Ministério Público do Trabalho) e a Funai (Fundação Nacional do Índio).

A operação, denominada Operação Mineração Obscura 2, ocorreu entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro. Segundo os profissionais envolvidos, a mineração subterrânea é “um método incomum e de alto risco”, uma vez que expõe os trabalhadores ao perigo de contaminação por substâncias químicas tóxicas e desabamentos. Além disso, as vítimas enfrentavam jornadas exaustivas sem acesso a direitos básicos.

“O garimpo alvo desta operação é um dos mais antigos do Brasil, e esta foi a primeira vez que a Polícia Federal realizou a desintrusão de um garimpo subterrâneo”, afirmou a PF.