FAB e PF frustram tráfico e incineram 500 Kg de drogas na Amazônia Após interceptação bem-sucedida, órgãos impedem que a droga chegue ao destino nacional, com vigilância 24 horas via radares, satélites e tecnologia de ponta Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/02/2025 - 20h28 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h30 ) twitter

FAB e PF: combate ao narcotráfico Divulgação

A Força Aérea Brasileira (FAB), em mais uma operação interagências de sucesso com a Polícia Federal (PF), interceptou, neste domingo (02), no Amazonas, uma aeronave que entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro vinda do Peru. A ação ocorreu sob a coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e resultou na apreensão de aproximadamente 500 kg de drogas (maconha e haxixe).

A aeronave, modelo EMB-810 Seneca, matrícula PT-RFU, foi detectada pelos radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) ao ingressar no espaço aéreo nacional. Imediatamente, a FAB acionou seus meios aéreos para interceptação. Para a ação, foram empregadas aeronaves A-29 Super Tucano, E-99 e H-60 Black Hawk, além do uso de plataformas orbitais (satélites) para obtenção de informações de inteligência.

A interceptação ocorreu por volta das 10h (horário de Brasília), seguindo os protocolos das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA). De forma progressiva, foram realizados os procedimentos previstos para averiguação e mudança de rota. Após ser ordenado o pouso obrigatório, a aeronave realizou um pouso forçado em uma pista de terra, a cerca de 80 quilômetros de Manaus (AM), colidindo com algumas árvores.

Logo após a aterrissagem, os pilotos incendiaram a aeronave e fugiram do local. A Polícia Federal avalia que aproximadamente 500 kg de drogas foram incinerados junto com os destroços do avião.

Essa ação faz parte da Operação Ostium, que integra o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), com o objetivo de sufocar atividades criminosas na fronteira. A operação ocorre em cooperação entre a FAB e órgãos de segurança pública (OSP), conforme estabelece o Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004.

