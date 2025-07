Operação policial no Piauí leva à prisão 28 mulheres ligadas à cúpula do PCC Ao todo, foram cumpridos 74 mandados judiciais, sendo 29 de prisão temporária e 45 de buscas Cidades|Do Estadão Conteúdo 17/07/2025 - 10h02 (Atualizado em 17/07/2025 - 10h02 ) twitter

Mulheres exerciam diversas funções dentro da organização, incluindo a aplicação de punições Divulgação/SSP-PI - 16.7.2025

A Polícia Civil do Piauí deflagrou uma operação que resultou na prisão de 28 mulheres suspeitas de envolvimento direto com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as investigações, algumas delas ocupavam cargos de liderança dentro da facção.

Batizada de Sintonia Feminina, a ação foi conduzida pelo Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pela Polícia Militar, com apoio de outras forças policiais, setores de inteligência e guardas municipais. As prisões acontecerem nessa quarta-feira (16).

As investigações começaram em fevereiro do ano passado, após a prisão de uma mulher conhecida como “Malévola” na zona sudeste de Teresina. Identificada pelas iniciais L.V. de S., ela foi flagrada com entorpecentes, um veículo roubado e outros materiais de interesse criminal.

A apreensão levou à descoberta de uma estrutura criminosa composta exclusivamente por mulheres, com funções bem definidas e atuação coordenada.

‌



Uma das principais lideranças do grupo seria companheira de Marcelo Aparecido Brandão, conhecido como “Visionário”, preso anteriormente em São Raimundo Nonato.

A Polícia Civil o classifica como um criminoso de alta periculosidade. A conexão entre os dois reforça os vínculos operacionais entre lideranças da facção em atuação no estado.

‌



De acordo com o delegado responsável pela operação, as mulheres exerciam diversas funções dentro da organização, incluindo o cadastramento de novos integrantes, aplicação de punições (conhecidas como “disciplina”) e até a liderança de células criminosas.

Entre os crimes investigados estão: organização criminosa, tráfico de drogas, roubo, receptação de veículos, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

‌



Ao todo, foram cumpridos 74 mandados judiciais, sendo 29 de prisão temporária e 45 de busca e apreensão, em nove cidades do estado: Teresina, Parnaíba, Luís Correia, Oeiras, Picos, Canto do Buriti, Monsenhor Gil, Altos e Campo Maior.

