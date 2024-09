PF apreende relógios de luxo em operação contra fraude em previdência municipais Terceira fase foca alvos que teriam praticados ações ilegais contra instituição de Pouso Alegre entre 2012 e 2018 Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 03/09/2024 - 09h53 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h24 ) ‌



Relógios de marca podem custar R$ 3 milhões Divulgação/Polícia Federal - 03.9.2024

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13) a terceira fase da operação Encilhamento, com a execução de nove mandados de busca e apreensão contra indivíduos suspeitos de fraudar documentos para obter vantagens indevidas em institutos de previdência municipais. A operação foca em alvos e empresas envolvidos em supostos crimes contra o IPREM (Instituto de Previdência de Pouso Alegre) no período de 2012 a 2018. As buscas foram realizadas em Pouso Alegre (MG), Jacutinga (MG), Belo Horizonte (MG), Sete Lagoas (MG), Campinas (SP), Hortolândia (SP) e Florianópolis (SC).

Segundo a Polícia Federal, os mandados visam obter novas provas sobre a atuação do grupo criminoso especializado em fraudes contra institutos de previdência municipais. “O grupo oferecia vantagens indevidas a agentes públicos para autorizar e facilitar as aplicações fraudulentas, enquanto empresas de consultoria manipulavam dados, documentos e cálculos atuariais”, informaram os investigadores.

Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca em endereços diversos Divulgação/Polícia Federal - 3.9.2024

Os suspeitos enfrentam acusações de associação criminosa, gestão fraudulenta, fraude à licitação, corrupção passiva e ativa.

Essa é a terceira fase da operação, que já apurou que 28 institutos teriam sido vítimas de fraudes do esquema Divulgação/Polícia Federal - 3.9.2024

Outras Fases

Na primeira fase da operação, realizada em São Paulo, foram identificados 28 institutos de previdência municipais que investiam em fundos inidôneos, adquirindo títulos e debêntures sem lastro, emitidos por empresas de fachada.