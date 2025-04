PF e CGU cumprem 16 mandados de busca na terceira fase de investigação de fraudes A apuração revelou uma complexa rede de empresas de fachada e “laranjas” que atuava em parceria com servidores públicos corruptos. Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 03/04/2025 - 08h53 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

3ª Fase da Operação Overclean cumpre mandados na Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Sergipe Divulgação/PF/Arquivo

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União, cumpriu nesta quinta-feira (3) 16 mandados de busca e apreensão em Salvador (BA), além de uma ordem de afastamento cautelar de um servidor público de suas funções. As medidas foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal cumpre mandados na Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Sergipe Esta é a terceira fase da Operação Overclean, cujas investigações foram iniciadas em 2023.

A apuração revelou uma complexa rede de empresas de fachada e “laranjas” que atuava em parceria com servidores públicos corruptos. Os suspeitos direcionavam recursos de emendas parlamentares e convênios para empresas previamente escolhidas, superfaturando obras e desviando os valores excedentes. Para ocultar a origem do dinheiro, utilizavam empresas de fachada e mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro.

A PF também divulgou que a estimativa é de que a organização tenha movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão por meio de contratos fraudulentos e obras superfaturadas. Os crimes investigados incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp