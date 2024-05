Cidades |Do R7, em Brasília

PF localiza 5,5 toneladas de drogas em esconderijo no meio de mata no Paraná Policiais avistaram veículo que seria utilizado no transporte dos entorpecentes, mas ninguém foi preso

Drogas foram descobertas em mata no Paraná (Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal apreendeu 5,5 toneladas de maconha que estavam escondidas no meio de uma mata no município de Santa Helena (PR). Segundo a corporação, os policiais realizavam um patrulhamento quando visualizaram um veículo em alta velocidade, que acabou passando perto do esconderijo dos entorpecentes. A principal linha de investigação é de que a droga saiu do Paraguai e seria distribuída por traficantes brasileiros.

O flagrante aconteceu na tarde desta quarta-feira (22), mas ninguém acabou preso. A suspeita de tráfico internacional surgiu após o cruzamento de dados do veículo avistado com ocorrências no sistema policial, que comprovou que o carro já estava “marcado” como um possível meio de transporte de drogas entre o país vizinho e o Brasil.

O motorista conseguiu fugir, e ninguém foi preso. Além do entorpecente, os policiais encontraram outro carro, com emplacamento brasileiro, no local onde os entorpecentes eram armazenados. O veículo também foi levado para perícia.

“Durante as vistorias pelo local onde foram encontrados aos fardos de maconha, que vieram do Paraguai de barco, nenhum dos envolvidos foi localizado na região. O veículo, bem como os volumes de droga, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura da apreensão”, informou a PF.