PF prende ‘Sheik dos Bitcoins’ por violar condicional em caso de supostas fraudes milionárias Francisley Valdevino da Silva respondia ao processo em liberdade desde junho de 2023 Cidades|Rafaela Soares, do R7, e Natália Martins, da RECORD, em Brasília 09/08/2024 - 08h58 (Atualizado em 09/08/2024 - 09h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Francisley Valdevino estava em liberdade desde 2023 Reprodução/Record -03.11.2022

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (9) Francisley Valdevino da Silva, apontado como líder de um grupo criminoso investigado por fraudes milionárias envolvendo criptomoedas. Segundo as investigações, Valdevino teria violado as regras da condicional e continuado com as supostas ações criminosas. Ele estava em liberdade desde junho de 2023, após ser preso no âmbito da Operação Poyais. Ao todo, 30 policiais também estão fazendo buscas em nove endereços ligados ao alvo, em Curitiba e São José dos Pinhais.

Segundo a PF, Valdevino estaria utilizando a conta bancária de um ex-funcionário para ocultar gastos em Curitiba. A Justiça também autorizou o bloqueio dos bens dos investigados, mas não detalhou o valor. “A operação visa cessar essas atividades e aprofundar a apuração da responsabilidade criminal de outros envolvidos”, informou a PF.

Publicidade 1 / 5 ‌



‌



‌



‌



‌

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (9) Francisley Valdevino da Silva, apontado como líder de um grupo criminoso investigado por fraudes milionárias envolvendo criptomoedas.

Relembre o caso

Em novembro de 2022, a PF de Curitiba prendeu, na manhã desta quinta-feira (3), o “Sheik dos Bitcoins”, que é suspeito de chefiar um esquema de pirâmide e desviar milhões de reais aplicados em investimentos financeiros. Pelo menos 15 mil pessoas afirmam ter investido com ele e perdido dinheiro.

Na casa dele, foram encontradas barras de ouro e outros bens de valor. Ele é proprietário de uma empresa de aluguel de criptomoedas, que supostamente causou prejuízos de mais de R$ 1,1 bilhão a investidores entre os anos de 2019 e 2022.