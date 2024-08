População brasileira chega a 212,5 milhões de habitantes, diz IBGE Estado de São Paulo segue como o mais populoso, com 45,9 milhões de pessoas Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 29/08/2024 - 07h35 (Atualizado em 29/08/2024 - 08h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dados mostram um aumento de 4,68% neste ano Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta quinta-feira (29) mostram que a população brasileira chegou a 212,5 milhões de habitantes. A estimativa foi publicada no Diário Oficial da União e reúne informações até 1º de julho deste ano. Em comparação com 2023, o Brasil teve um aumento populacional de 4,68%.

O estado de São Paulo continua sendo o mais populoso entre os entes federativos, com mais de 45,9 milhões de habitantes. Na outra ponta, Roraima é o estado com os menores índices populacionais, com 716,7 mil habitantes.

População por estado:

Nordeste

Maranhão: 7.010.960

Piauí: 3.375.646

Ceará: 9.233.656

Rio Grande do Norte: 3.446.071

Paraíba: 4.145.040

Pernambuco: 9.539.029

Alagoas: 3.220.104

Sergipe: 2.291.077

Bahia: 14.850.513

Norte

Rondônia: 1.746.227

Acre: 880.631

Amazonas: 4.281.209

Roraima: 716.793

Pará: 8.664.306

Amapá: 802.837

Tocantins: 1.577.342

Sudeste

Minas Gerais: 21.322.691

Espírito Santo: 4.102.129

Rio de Janeiro: 17.219.679

São Paulo: 45.973.194

Sul

Paraná: 11.824.665

Santa Catarina: 8.058.441

Rio Grande do Sul: 11.229.915

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul: 2.901.895

Mato Grosso: 3.836.399

Goiás: 7.350.483

Distrito Federal: 2.982.818

Esses índices são utilizados como referência para diversos indicadores demográficos, sociais e econômicos do país. Além disso, são o parâmetro utilizado para o repasse de recursos da União, que são feitos conforme o cálculo do TCU (Tribunal de Contas da União).

Diminuição

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A população brasileira deve diminuir a partir de 2042. A queda gradativa no número de nascimentos é um dos fatores que devem tornar as famílias cada vez menores. Do ano 2000 em diante, o número de nascimentos por ano recuou de 3,6 milhões para 2,6 milhões em 2022.