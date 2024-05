População indígena no Brasil cresce quase 89% em 12 anos e chega a 1,6 milhão Dados divulgados pelo IBGE mostram que quantidade de indígenas no país quase dobrou entre 2010 e 2022

População indígena no Brasil chegou a 1.694.836 pessoas em 2022 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 25.4.2024)

A população indígena residente no Brasil alcançou a marca de 1.694.836 pessoas em 2022, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta sexta-feira (3). Esse índice cresceu aproximadamente 89% em relação a 2010, quando o país tinha 896.917 pessoas indígenas.

Os números do IBGE constam do “Censo Demográfico 2022: Quilombolas e Indígenas, por sexo e idade, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do universo”, que contempla informações referentes à estrutura etária e perfil de sexo da população quilombola e da população indígena.

Segundo o instituto, os 1.694.836 indígenas do Brasil correspondem a 0,83% da população total levantada pelo Censo Demográfico 2022, que foi de 203.062.512 pessoas.

Desagregando a população indígena pelo recorte das regiões, o Norte concentra 44,48% da população indígena do país, com 753.780 pessoas. O Nordeste aparece em segundo, com 31,22% (529.128 indígenas), seguido do Centro-Oeste, com 11,81% (200.153 indígenas), do Sudeste, com 7,28% (123.434 indígenas) e do Sul, com 5,21% (88.341 indígenas).

Terras indígenas

A maioria dos indígenas residentes no Brasil mora fora de terras indígenas. De acordo com os números do IBGE, são 63,25% (1.071.992) nessa situação. Outros 36,75% (622.844 pessoas) vivem em terras indígenas.

No contexto regional, as regiões Centro-Oeste, com 57,06% (114.201), Sul, com 45,74% (40.409) e Norte, com 42,03% (316.827) apresentam as maiores concentrações de população indígena residente em terras indígenas.

A população residente em terras indígenas apresenta concentração em três estados que, juntos, respondem por 46,48% (289.516) das pessoas indígenas em terras indígenas no país: Amazonas (149.080), Roraima (71.754) e Mato Grosso do Sul (68.682).

A região Sudeste apresenta o percentual mais elevado de população indígena residente fora das terras indígenas, com 82,56% (101.909), seguido do Nordeste, com 75,45% (399.246) e do Norte, com 57,97% (436.953).

As pessoas indígenas residentes fora de terras indígenas no Amazonas e na Bahia correspondem a pouco mais da metade, 51,69% (554.087), da população indígena residente fora de Terras Indígenas em todo o país. O Amazonas tem 341.855 pessoas nessa situação geográfica e a Bahia, 212.232.

Segundo o IBGE, os dados divulgados nesta sexta são considerados fundamentais para aprofundar o conhecimento sobre esses dois grupos tradicionais e para orientação de diversas políticas públicas, como educação, saúde e assistência social.