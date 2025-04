Porto de Santos: movimentação de contêineres bate recorde no primeiro trimestre O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, realizou uma série de encontros com investidores europeus para apresentar o projeto do Túnel Santos-Guarujá. Cidades|Do R7 26/04/2025 - 16h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 16h40 ) twitter

Porto de Santos: movimentação de contêineres bate recorde no primeiro trimestre Ricardo Botelho/Minfra

A movimentação de contêineres no Porto de Santos alcançou 1,3 milhão de TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) no primeiro trimestre de 2025, um recorde para o período e 7% em relação ao acumulado dos meses de janeiro a março de 2024. As informações são da Autoridade Portuária de Santos. Segundo o governo, o porto tem acumulado recordes em 2025.

As movimentações de janeiro, fevereiro e março alcançaram, separadamente, os volumes mais elevados da série histórica. Somente no mês de março, foram movimentados 460 mil TEU – crescimento de 1,2% em comparação com março do ano passado. Em fevereiro, foram 434,7 mil TEU, 8% a mais e, em janeiro, 460,8 mil TEU, 12% acima de janeiro de 2024. As informações são da Autoridade Portuária de Santos, responsável pela gestão do complexo.

Os resultados são frutos de uma série de ações do governo para modernização e ampliação do Porto de Santos. “Queremos garantir a longevidade e a competitividade do maior complexo portuário da América Latina. Investir no Porto de Santos é fortalecer o crescimento econômico brasileiro, além de gerar mais emprego e renda para a população”, defendeu o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Durante toda a semana, o titular da pasta realizou uma série de encontros com investidores europeus para apresentar o projeto do Túnel Santos-Guarujá. Com investimentos de R$6 bilhões, a maior obra do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, deve ser licitada em agosto deste ano. O empreendimento é estratégico também para o desenvolvimento do Porto de Santos e para o estado.

‌



Outro projeto em andamento é o leilão do megaterminal Tecon Santos 10. O novo terminal terá capacidade para movimentar 3,5 milhões de contêineres por ano, aumentando em 50% a capacidade total do complexo portuário. Orçado em R$ 5,6 bilhões, o empreendimento vai gerar mais de 3 mil empregos diretos.

Commodities em destaque

Em março, a soja destacou-se entre as commodities agrícolas, com 6,1 milhões de toneladas movimentadas, crescimento de 14,7%. A celulose atingiu 730 mil toneladas (+18,9%), o farelo de soja cresceu 9,5%, com 898,8 mil toneladas, e o milho apresentou alta de 36,7%, com 1,7 mil toneladas.

‌



No setor de combustíveis, a gasolina registrou novamente um crescimento expressivo de 235,6% (em fevereiro foram +70,8%), totalizando 106,8 mil toneladas.

A China segue como o principal parceiro comercial, representando 28,4% das transações realizadas no Porto de Santos. O Estado de São Paulo liderou as operações via Santos, com participação de 51,2% no mês.

