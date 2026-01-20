Porto Velho (RO) vive onda de ataques incendiários contra sedes de provedores de internet; veja imagens Foram três incidentes em menos de dez dias, interrompendo o fornecimento do serviço à população

A madrugada de domingo (18) foi marcada por um ataque criminoso contra a sede da Ollá Telecom, empresa de internet em Porto Velho, capital de Rondônia. Câmeras de segurança flagraram o ataque e não é a primeira vez que esse tipo de atentado acontece na região.

O atentado incendiário causou prejuízos materiais e interrompeu parte dos serviços na capital. Os criminosos lançaram os artefatos na fachada da empresa e, segundo testemunhas, fugiram rapidamente.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região. Um boletim foi registrado e o caso segue sob investigação.

Este foi o terceiro ataque registrado em menos de dez dias. No dia 8 de janeiro, criminosos lançaram um coquetel molotov contra a empresa Brasil Digital, no bairro São Cristóvão. Dois dias depois, a VipNet também foi atacada no bairro Esperança da Comunidade, com um incêndio contido pelos próprios moradores da região. Já no dia 15, a PM impediu um novo atentado e prendeu um jovem, além de apreender um outro adolescente com seis coquetéis molotov prontos para uso. A dupla confessou ligação com uma facção criminosa.

Os ataques são tratados como crimes graves por atingirem serviços essenciais à população.

