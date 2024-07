Prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra tem 30,5% das intenções de voto, diz iGape

‌



Cenários da disputa são parecidos nas pesquisas espontânea e estimulada Prefeitura de Caldas Novas/Divulgação/Arquivo

Se as eleições municipais fossem hoje, o prefeito de Caldas Novas (GO), Kleber Marra (Republicanos), estaria à frente com 30,5% dos votos, aponta pesquisa feita pelo iGape (Instituto Gazeta de Pesquisas), contratada pela Gazeta Multiplataforma. Os resultados, divulgados nesta terça-feira (16), mostram Evandro Magal em seguida, com 21,3% das intenções de voto na busca espontânea. Em terceiro lugar aparece Coronel Belleli, com 2,8%, e, em quarto, Ney Viturino (1%). Fran aparece com 0,5% e todos os outros somados chegam a 0,7%. Ainda na pesquisa espontânea, 43,2% das pessoas não informaram.

O cenário é parecido no questionário estimulado, quando o entrevistador apresenta o nome dos pré-candidatos aos eleitores. Kleber Marra está na frente com 37,5% das intenções de voto, seguido por Evandro Magal (27,3%). Neste caso, o terceiro lugar é ocupado por Ney Viturino, com 7,5%. O Coronel Belelli aparece em seguida com 4,7%. Brancos e nulos somam 11,5% das respostas neste cenário, mesmo quantitativo de pessoas que não sabem ou não responderam.

Metodologia

A pesquisa ouviu 400 pessoas em diferentes bairros de Caldas Novas, sendo 52,2% mulheres e 47,8% homens. As informações foram coletadas a partir de entrevistas residenciais pessoais, com utilização de questionário. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro estimada em 4,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados foram coletados em 3 de julho de 2024. A pesquisa está registrada no TSE pelo número GO-08568/2024.

Gestão municipal é avaliada como regular por 35,5% dos ouvidos

O atual prefeito teve a gestão avaliada como regular para 35,5% dos entrevistados; 29% disseram que ela é boa; 14,2% classificaram como péssima; 12% responderam ótima; 9,3% dos entrevistados disseram que a condução da prefeitura está ruim.

A pesquisa também ouviu os moradores de Caldas Novas sobre o desempenho da administração federal e do estado de Goiás.

Para 40,2% dos ouvidos, a gestão do presidente Lula (PT) está péssima; 24,8% classificaram como regular; 15,3% como boa; 11,2% acreditam que está ruim; 8,5%, ótima.

No caso do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), 44,5% das pessoas disse que a gestão é boa; 25,8% avaliou como ótima; 22,5%, regular; 3,7%, péssima; 3,5%, ruim.