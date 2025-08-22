População brasileira envelhece, e proporção de idosos chega a 16%; jovens caem para 42% Mudança demográfica acentua envelhecimento do país, com queda da participação de jovens em todas as regiões Cidades|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A participação de jovens menores de 30 anos no Brasil caiu de 49,9% em 2012 para 41,9% em 2024.

O número de idosos (60 anos ou mais) aumentou de 11,3% para 16,1% no mesmo período.

A população de crianças de 5 a 13 anos diminuiu de 14,6% para 12,3% entre 2012 e 2024.

O Sudeste e o Sul apresentam os maiores percentuais de idosos, enquanto o Norte tem a população mais jovem.

População de idosos passou de 11,3% para 16,1% Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A população brasileira está envelhecendo em ritmo acelerado. Entre 2012 e 2024, a participação de pessoas com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,9% do total, enquanto a de idosos (60 anos ou mais) passou de 11,3% para 16,1%.

Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O levantamento demonstra que a base da pirâmide etária encolheu. Crianças de 5 a 13 anos representavam 14,6% da população em 2012 e recuaram para 12,3% em 2024.

Já a faixa de 14 a 17 anos caiu de 7,1% para 5,6%. Em contrapartida, o grupo com 65 anos ou mais avançou de 7,7% para 11,2% da população no mesmo período.

Em todas as regiões

Segundo o IBGE, o processo de envelhecimento se observa em todas as regiões do país, ainda que em ritmos distintos. O Norte concentra a população mais jovem, com 41,7% dos habitantes abaixo de 24 anos, enquanto Sudeste e Sul têm os maiores percentuais de idosos (17,9% e 17,3%, respectivamente).

O estudo também confirma a predominância feminina nos grupos etários mais velhos, reflexo da maior expectativa de vida das mulheres. Em 2024, elas representavam 51,2% da população total e estavam mais presentes entre os idosos.

