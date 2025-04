Quadrilha de roubo a caixas eletrônicos pode ter servidores do PI entre os integrantes, diz PF Nesta sexta, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva, um de temporária e 3 mandados de busca e apreensão Cidades|Do R7 25/04/2025 - 10h09 (Atualizado em 25/04/2025 - 10h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desde o início investigações, houve prisões em flagrante e novos crimes foram evitados Divulgação/Polícia Federal - 25.4.2025

A Polícia Federal cumpre, nesta sexta-feira (25), dois mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura a atuação de um grupo criminoso de Santa Catarina (PI), especializado em roubos de caixas eletrônicos da Caixa Econômica em cidades do interior do Piauí e de outros estados.

Os principais alvos da operação são servidores públicos suspeitos de integrar a organização criminosa. Eles poderão responder por furto qualificado mediante arrombamento, associação criminosa, corrupção passiva e outros crimes que forem identificados ao longo das investigações.

Os mandados são cumpridos em Teresina (PI) e Altos (PI), e foram expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal do Piauí. Segundo a investigação, os envolvidos faziam uso de ferramentas elétricas de corte e outros instrumentos para violar terminais de autoatendimento e subtrair valores expressivos.

A Operação Subversivos foca na prisão de agentes públicos. Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

Os agentes públicos, valendo-se dos cargos que ocupavam, teriam fornecido informações privilegiadas para facilitar a ação do grupo e garantir o sucesso dos crimes em, pelo menos, cinco ações criminosas no estado.

‌



Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

A ação de hoje conta com o apoio do Batalhão de Operações Especiais – BOPE e da Corregedoria da Polícia Militar do Piauí e é um desdobramento da Operação Muros Baixos, deflagrada há aproximadamente 45 dias. Na ocasião, foram presos dois suspeitos que planejavam ataques a caixas eletrônicos no município de Altos e outras cidades da região metropolitana de Teresina, em março.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp