Cidades |Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília

Vídeo: queda de avião deixa um morto e cinco feridos no Acre A aeronave caiu logo após a decolagem a um quilômetro da cabeceira da pista do município de Manoel Urbano

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas na queda de um avião modelo Cessna Skyline 182 em uma fazenda no Acre nesta segunda-feira (18). Os bombeiros militares foram até o local do acidente para resgatar os sobreviventes. Além do piloto, estavam na aeronave três mulheres e dois homens.

De acordo com a prefeitura do município de Manoel Urbano, onde o avião caiu, a queda foi a um quilômetro da cabeceira da pista da cidade, logo após a decolagem.

A vítima fatal foi o empresário peruano Sidney Estuardo Hoyle, que morreu ainda no local do acidente.

Entre os feridos estão Amélia Marques, que deu entrada em estado grave no Hospital de Manoel Urbano, e Bruno Santos, que tem quadro de saúde estável. Os dois estão casados há quase dois anos.

Segundo nota divulgada pelo Governo do Estado, os feridos foram levados para o hospital de Manoel Urbano, onde devem passar por avaliação e possível remoção, caso necessário pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

As outras vítimas são:

• Roner Mendes, 59 anos, o piloto da aeronave, ele segue em estado grave.

• Suani Camelo, 30 anos, segue entubada, em estado grave.

• Mateus Jeferson Fonte, 26 anos, em estado estável.

• Delisiane Salomão Calisto, 15 anos, em estado estável.

• Sidney Hoyle, único óbito do acidente.