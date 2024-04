Quer votar em candidatos este ano? Veja quem deve e até que dia pode regularizar o título de eleitor

Cidades |Do R7, em Brasília

E-título permite consultar dados na Justiça Eleitoral E-título permite consultar dados na Justiça Eleitoral (Antônio Augusto/Agência Senado - arquivo)

Quem pretende votar em candidatos ao cargo de vereador e prefeito nas eleições municipais deste ano, que ocorrerão em outubro, deve ficar atento ao prazo para regularizar o título de eleitor. Embora o uso no dia da votação não seja necessário (leia mais abaixo), o documento pode estar cancelado ou suspenso, e é preciso regularizá-lo. Confira:

• Quem deve possuir título de eleitor?

O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos em todo o país. Para jovens de 16 a 18 anos e idosos acima de 70 anos, o voto é facultativo.

• Como verificar a situação do título?

Basta acessar o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e inserir o CPF ou número do título de eleitor. O site fornecerá automaticamente o status do título, indicando se está regular para votação, se precisa de regularização e se a biometria está ativa.

• Até quando é possível regularizar o título para as eleições de 2024?

O prazo é até 8 de maio, permitindo que o cidadão possa votar nas eleições do mesmo ano. Este período representa pouco mais de dois meses para a regularização. No site, é possível fazer a regularização, pagar multa e emitir a justificativa e o comprovante de regularização da situação eleitoral.

• O que acontece no caso de quem não votou nas últimas eleições?

É necessário regularizar a situação eleitoral. Se a intenção é atualizar a situação com a Justiça Eleitoral, o prazo para enviar a justificativa já passou e deve ser feito em até 60 dias após o turno perdido da eleição. No entanto, é possível pagar a multa e justificar até 8 de maio, prazo oficial de regularização dos títulos.

• Quem não cadastrou a biometria pode votar em 2024?

Para aqueles que ainda não cadastraram a biometria em 2024, não haverá restrição para votar. No entanto, é possível cadastrar a biometria em uma agência eleitoral até 8 de maio para garantir a participação nas eleições municipais deste ano.

Documentos para levar no dia da votação

De acordo com o TSE, em 6 e 27 de outubro (1º e 2º turnos, respectivamente), mais de 153 milhões de brasileiros vão comparecer às urnas para votar. O eleitorado vai escolher representantes para os cargos de vereador e prefeito, que comandarão 5.569 municípios pelos próximos quatro anos.

Muita gente pensa que, para votar, é necessário levar o título eleitoral, mas, na data da votação, é preciso apenas apresentar um documento oficial com foto, pois os eleitores devem comprovar a sua identidade, o que acontece por meio da apresentação dos seguintes documentos válidos para a identificação:

• a carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

• o passaporte;

• o certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

• a carteira de trabalho ou de cat egoria profissional reconhecida por lei;

• a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e

• o aplicativo e-Título (opção exclusiva para quem já cadastrou as impressões digitais na Justiça Eleitoral e possui fotografia no documento digital).

Toda essa documentação é aceita no dia da votação, ainda que esteja fora da validade, segundo o TSE.