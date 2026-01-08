Samu é acionado para socorrer homem caído em buraco. Na verdade, era um boneco Em Vila Velha (ES), autoridades alertaram para a falta de responsabilidade dos moradores; boneco fazia parte de um protesto

Em Vila Velha, no Espírito Santo, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para uma falsa ocorrência, estruturada como forma de protesto por moradores locais.

Quando a equipe de socorristas chegou ao local, identificou uma ‘vitima’, que na verdade se tratava de um boneco caído no asfalto, ao lado de uma bicicleta e com a cabeça presa a um buraco. Segundo as informações, a cena foi montada pelo ex-vereador e morador da cidade Jardel Vieira Machado Nunes como uma forma de protesto, motivado por um acidente de um motociclista que se feriu devido às condições da rua.

A situação acabou chamando a atenção das autoridades pela falta de responsabilidade, resultando no senso de ajuda ao próximo dos demais moradores locais, que acionaram o Samu.

“Muitos trotes, vários, a maioria deles, levam o emprego da ambulância, ou seja, na maior parte desses casos a ambulância é enviada para uma ocorrência falsa. Podemos perder uma vida, ou um tempo de uma pessoa tendo um AVC ou um infarto por exemplo, que poderia ser socorrida”, argumenta o secretário de saúde Tyago Hoffmann.

