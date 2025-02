São Paulo e Rio de Janeiro entram em alerta para calor extremo nesta semana Defesa Civil recomenda que a população evite exposição ao sol entre 10h e 16h Cidades|Do R7, em Brasília, com informações da Agência Brasil 17/02/2025 - 08h23 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h17 ) twitter

Defesa Civil emitiu um alerta para altas temperaturas Tomaz Silva/Agência Brasil - Arquivo

Uma onda de calor intensa atinge os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com previsão de temperaturas elevadas até quarta-feira (19). A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para altas temperaturas em todo o estado, enquanto no Rio de Janeiro, os termômetros podem registrar até 43°C, o maior índice do ano até o momento.

Calor extremo em São Paulo

Segundo o Boletim Meteorológico Especial do Centro de Gerenciamento de Emergências, a onda de calor será intensificada pela atuação de uma massa de ar quente, aumentando a sensação de abafamento em várias regiões. As temperaturas podem alcançar:

38°C em Itapeva e Vale do Ribeira;

36°C na Baixada Santista, São José dos Campos, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente;

35°C no Litoral Norte, Bauru e Araraquara;

34°C no Vale do Paraíba, Barretos e Franca;

33°C na região metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas.

A Defesa Civil recomenda que a população evite exposição ao sol entre 10h e 16h, use protetor solar, bonés ou chapéus, opte por roupas leves e mantenha-se hidratado ao longo do dia. Além disso, é aconselhado evitar atividades físicas intensas ao ar livre e manter os ambientes ventilados e refrescados.

Rio de Janeiro pode atingir 43°C

No Rio de Janeiro, a previsão é de temperaturas ainda mais elevadas. Os termômetros devem marcar 40°C nesta segunda-feira (17) e podem chegar a 43°C na terça-feira (18). O prefeito Eduardo Paes alertou para a possibilidade de atingir o nível NC 4, que faz parte de um protocolo municipal de prevenção ao calor extremo.

O NC 4 é acionado quando as temperaturas ficam entre 40°C e 44°C por três dias consecutivos, exigindo mudanças na rotina para minimizar os impactos da onda de calor. Caso seja confirmado, a prefeitura pode abrir postos de saúde e espaços climatizados, como as Naves do Conhecimento, para ajudar a população a lidar com o calor intenso. Além disso, a rede municipal de ensino pode transferir atividades físicas para locais cobertos.

Massa de ar quente intensifica a onda de calor

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a massa de ar quente e seco que já atua no Sudeste se intensificará a partir deste domingo (16), elevando as temperaturas até 5°C acima da média. Além disso, um sistema de alta pressão sobre o Rio de Janeiro manterá o tempo estável e seco, reduzindo a umidade relativa do ar para menos de 30%, o que pode agravar a sensação térmica e aumentar os riscos de desidratação.

Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância de hidratação constante, uso de roupas leves e proteção solar, além de evitar exposição prolongada ao sol para reduzir os impactos do calor extremo.