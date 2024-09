São Paulo e Rio têm alerta de ventos de até 75 km/h; ciclone muda tempo no RS Tempo seco avança pela área central do país e interior paulista, com umidade relativa do ar abaixo de 12% e risco de queimadas Cidades|Do Estadão Conteúdo 01/09/2024 - 17h17 (Atualizado em 01/09/2024 - 17h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mapa do Inmet com os alertas no país Reprodução/Inmet

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para ventos fortes de até 75 km/h no litoral paulista entre este domingo (1º) e a segunda-feira (2). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também disparou alerta amarelo, de “potencial perigo” para a região, assim como para o litoral do Rio de Janeiro até Vitória, no Espírito Santo; o Rio Grande do Sul e parte do litoral nordestino, de Sergipe ao Ceará.

O Inmet diz que pode haver “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”.

Para a região central do país, o aviso é de alerta do tempo seco com maior perigo no centro de Goiás, no Distrito Federal, no noroeste de Minas Gerais, no sudeste de Mato Grosso e no nordeste de São Paulo. O Inmet emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para essas áreas.

Efeito de ciclone extratropical no Sul

Conforme a empresa de meteorologia MetSul, um ciclone extratropical passa neste momento entre a Argentina e o Uruguai. É ele que deve trazer ventanias de até 80 km/h para a porção leste do Rio Grande do Sul.

‌



O aviso do Inmet para a região abrange não só a faixa litorânea do estado, como as cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Bagé, Pelotas, entre outras.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também emitiu alerta para chuvas pontualmente fortes, descargas elétricas e eventuais quedas de granizo na porção nordeste do estado, passando por Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Região dos Vales e litoral norte.

‌



O período de maior risco, no entanto, era a madrugada e manhã deste domingo.

Alerta de risco de ventos fortes vale para todo o litoral e porção sudeste do estado do Rio Grande do Sul. Não há informações sobre a possível relação do evento de ventos no Sudeste com este ciclone extratropical que vem do Sul.

‌



Tempo seco

O alerta vermelho do Inmet para a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde na semana houve fortes queimadas, fala em umidade relativa do ar abaixo de 12% e “grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça e etc)”.

Na capital paulista e demais regiões do estado, o alerta para tempo seco é amarelo, de “perigo potencial”, com “umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% e baixo risco de incêndios florestais e à saúde”. Segundo a Defesa Civil Estadual, a situação em relação aos focos de fogo está sob controle.

A Amazônia e o Pantanal têm enfrentado recorde de queimadas, intensificadas neste inverno pelo tempo seco. Nas últimas semanas, São Paulo também entrou em estado de alerta.

Confira recomendações do Inmet neste período seco:

- Beba bastante líquido;

- Atividades físicas são nocivas neste tempo seco;

- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

- Evite bebidas diuréticas (café e álcool);

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).