Câmera flagra dois assaltos simultâneos na zona oeste de São Paulo; assista

Câmera de segurança de um prédio flagra dois assaltos simultâneos, em Pinheiros, área nobre de São Paulo, na noite da última segunda-feira (18). Os crimes aconteceram na rua Joaquim Antunes, na altura do número 500, por volta das 20h13.



Uma moradora do prédio sai do prédio e ajeita o celular no bolso do short. Assim que caminhava, um homem em uma motocicleta percebe a vulnerabilidade da vítima, para ao lado dela, desce do veículo e anuncia o assalto. A mulher se assusta, dá um passo para trás e parece gritar. O suspeito saca a arma e aponta para ela. A mulher tenta resistir em entregar o aparelho telefônico e é agredida com uma coronhada. O criminoso pede a senha para desbloquear o telefone e a vítima é agredida mais uma vez com um golpe na cabeça.



O crime demora cerca de 35 segundos. Enquanto o criminoso subia na moto, do outro lado da rua, no alto da imagem, um outro motoqueiro fazia outra vítima. Pela gravação é possível ver uma pessoas tentando reagir ao roubo. Ela chega a desequilibrar o suspeito da moto, mas ele parece apontar a arma para ela. Neste momento a vítima corre e o suspeito foge.