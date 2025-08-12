Logo R7.com
Adelson Carvalho entrevista Saulo Faria

Na manhã desta terça-feira (12), o apresentador Adelson Carvalho recebeu no Sociedade Urgente o presidente da Associação Brasileira...

Sociedade Online

Na manhã desta terça-feira (12), o apresentador Adelson Carvalho recebeu no Sociedade Urgente o presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) e organizador da EXPORURAL, Saulo Faria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de tudo que foi discutido na entrevista!

