Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Adelson Carvalho manda recado para Fábio Mota após demissão de treinador

Durante o Sociedade Urgente desta quarta-feira (27), o apresentador Adelson Carvalho fez duras críticas ao presidente do Vitória, Fábio...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Adelson Carvalho manda recado para Fábio Mota após demissão de treinador Sociedade Online

Durante o Sociedade Urgente desta quarta-feira (27), o apresentador Adelson Carvalho fez duras críticas ao presidente do Vitória, Fábio Mota, pela demissão do técnico Fábio Carille após a histórica goleada de 8 a 0 sofrida contra o Flamengo, a maior do Brasileirão por pontos corridos.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.