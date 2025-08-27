Adelson Carvalho manda recado para Fábio Mota após demissão de treinador Durante o Sociedade Urgente desta quarta-feira (27), o apresentador Adelson Carvalho fez duras críticas ao presidente do Vitória, Fábio... Sociedade Online|Do R7 27/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adelson Carvalho manda recado para Fábio Mota após demissão de treinador Sociedade Online

Durante o Sociedade Urgente desta quarta-feira (27), o apresentador Adelson Carvalho fez duras críticas ao presidente do Vitória, Fábio Mota, pela demissão do técnico Fábio Carille após a histórica goleada de 8 a 0 sofrida contra o Flamengo, a maior do Brasileirão por pontos corridos.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Criminosos são presos após série de assaltos em bairros nobres de Salvador

Transalvador define esquema de trânsito para 7 de Setembro

Polícia prende empresário do caso do ferro-velho