Adelson Carvalho se revolta com aumento da conta de luz e dasabafa ao vivo
Durante o Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), o apresentador Adelson Carvalho expressou forte indignação ao comentar sobre o...
Durante o Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), o apresentador Adelson Carvalho expressou forte indignação ao comentar sobre o reajuste médio de 6,3% previsto na conta de luz para 2025, segundo projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para ele, o impacto é ainda mais cruel para a população de baixa renda, que acaba sendo responsabilizada pelo alto custo da energia, mesmo com consumo básico. “O pobre não tem direito a nada! Tem ventilador? Não pode usar. Máquina de lavar? Tem que lavar roupa na mão”, desabafou.
Para saber mais sobre a indignação de Adelson Carvalho e suas críticas ao aumento da conta de luz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
