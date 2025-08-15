Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Adelson Carvalho se revolta com aumento da conta de luz e dasabafa ao vivo

Durante o Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), o apresentador Adelson Carvalho expressou forte indignação ao comentar sobre o...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Adelson Carvalho se revolta com aumento da conta de luz e dasabafa... Sociedade Online

Durante o Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), o apresentador Adelson Carvalho expressou forte indignação ao comentar sobre o reajuste médio de 6,3% previsto na conta de luz para 2025, segundo projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para ele, o impacto é ainda mais cruel para a população de baixa renda, que acaba sendo responsabilizada pelo alto custo da energia, mesmo com consumo básico. “O pobre não tem direito a nada! Tem ventilador? Não pode usar. Máquina de lavar? Tem que lavar roupa na mão”, desabafou.

Para saber mais sobre a indignação de Adelson Carvalho e suas críticas ao aumento da conta de luz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.