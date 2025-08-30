Advogado mata companheira e depois é encontrado morto em Salvador
O início do fim de semana foi marcado por mais um caso de violência em Salvador. Neste sábado (30), um advogado identificado como Eudes...
O início do fim de semana foi marcado por mais um caso de violência em Salvador. Neste sábado (30), um advogado identificado como Eudes Santos Assis e sua companheira, Tatiana Rodrigues, foram encontrados mortos dentro de um imóvel no bairro Mont Serrat.
O início do fim de semana foi marcado por mais um caso de violência em Salvador. Neste sábado (30), um advogado identificado como Eudes Santos Assis e sua companheira, Tatiana Rodrigues, foram encontrados mortos dentro de um imóvel no bairro Mont Serrat.
Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: