Bahia anuncia reforço e ganha retorno importante antes do Flu
O Bahia anunciou, nas últimas 24 horas, duas contratações para reforçar o elenco na temporada 2025. O atacante argentino Mateo Sanabria...
O Bahia anunciou, nas últimas 24 horas, duas contratações para reforçar o elenco na temporada 2025. O atacante argentino Mateo Sanabria, de 21 anos, ex-Al Ain e destaque no futebol argentino, foram oficializados como novos atletas do Esquadrão de Aço, com contrato válido até 2030.
O Bahia anunciou, nas últimas 24 horas, duas contratações para reforçar o elenco na temporada 2025. O atacante argentino Mateo Sanabria, de 21 anos, ex-Al Ain e destaque no futebol argentino, foram oficializados como novos atletas do Esquadrão de Aço, com contrato válido até 2030.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: