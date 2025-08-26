Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Bahia anuncia reforço e ganha retorno importante antes do Flu

O Bahia anunciou, nas últimas 24 horas, duas contratações para reforçar o elenco na temporada 2025. O atacante argentino Mateo Sanabria...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Bahia anuncia reforço e ganha retorno importante antes do Flu Sociedade Online

O Bahia anunciou, nas últimas 24 horas, duas contratações para reforçar o elenco na temporada 2025. O atacante argentino Mateo Sanabria, de 21 anos, ex-Al Ain e destaque no futebol argentino, foram oficializados como novos atletas do Esquadrão de Aço, com contrato válido até 2030.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.