Bahia lidera desperdício de alimentos no país e startup apresenta solução para reduzir perdas

Durante a Superbahia 2025, realizada no Centro de Convenções de Salvador, o CEO da WasteZero, Isaías Silva, chamou atenção para um problema grave: cerca de 30% dos alimentos produzidos no Brasil são desperdiçados antes de chegar à mesa do consumidor. E, segundo ele, a Bahia ocupa a liderança nacional nesse ranking preocupante.

