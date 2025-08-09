Bahia lidera desperdício de alimentos no país e startup apresenta solução para reduzir perdas Durante a Superbahia 2025, realizada no Centro de Convenções de Salvador, o CEO da WasteZero, Isaías Silva, chamou atenção para um... Sociedade Online|Do R7 08/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 21h58 ) twitter

Durante a Superbahia 2025, realizada no Centro de Convenções de Salvador, o CEO da WasteZero, Isaías Silva, chamou atenção para um problema grave: cerca de 30% dos alimentos produzidos no Brasil são desperdiçados antes de chegar à mesa do consumidor. E, segundo ele, a Bahia ocupa a liderança nacional nesse ranking preocupante.

Saiba mais sobre como a WasteZero está combatendo o desperdício de alimentos e as soluções inovadoras que estão sendo implementadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

